Italia, domanda gas in calo ma aumenta capacità di importazione GNL. Rischio sottoutilizzo

(Teleborsa) - Ilnel 2023 è sceso, con i paesi del Vecchio Continente che intensificano le misure di efficienza e la diffusione delle energie rinnovabili. Nei due anni trascorsi dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la domanda di gas è diminuita del 20% in tutto il continente, con il calo guidato principalmente da Germania, Italia e Regno Unito. Lo sostiene l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), un think tank che si occupa di energia, affermando che ildel continenteSecondo l'IEEFA, che aveva in precedenza previsto che le importazioni di GNL sarebbero aumentate nel 2023 per compensare il deficit di gas russo, la domanda di GNL in Europa è rimasta in realtà stabile anno dopo anno. Nonostante ciò, i: otto terminali di importazione sono entrati in funzione dal febbraio 2022 e altri 13 progetti dovrebbero essere operativi entro il 2030. Ciò significa che la capacità combinata dei terminali GNL europei potrebbe essere tre volte superiore alla domanda di GNL prevista entro la fine del decennio."Dopo aver sperimentato il pericolo di mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dipendendo troppo da una fonte, l'Europa deve imparare dagli errori del passato ed, che lo scorso anno hanno fornito quasi la metà delle sue importazioni di GNL", ha affermato Ana Maria Jaller-Makarewicz, lead energy analyst per l'Europa presso IEEFA.Il successo dell'Europa nel ridurre le importazioni di gas russo contrasta con l'aumento delle spedizioni di GNL dal paese, secondo l'IEEFA. Tra il 2021 e il 2023, la fornitura di GNL russo all'Europa è aumentata dell'11%; le spedizioni verso la Spagna sono raddoppiate e verso il Belgio più che triplicate. La Turchia e la Grecia hanno iniziato a importare GNL russo nel 2022.Lo scorso annoin Europa. I terminali europei che hanno importato la maggior parte del GNL russo tra il 2021 e il 2023 sono stati Zeebrugge (Belgio), Montoir-de-Bretagne (Francia), Bilbao (Spagna), Gate (Paesi Bassi), Dunkerque (Francia) e Mugardos (Spagna).Da febbraio 2022, l'Europa ha aggiunto 53,5 miliardi di metri cubi di. L'anno scorso, otto dei 37 terminal di importazione europei avevano tassi di utilizzo inferiori al 50%. Ulteriori 94 miliardi di metri cubi di capacità di importazione di GNL nuova o ampliata sono in fase di pianificazione e dovrebbero essere operativi entro il 2030. Ciò porterà la capacità di GNL dell'Europa a 405 miliardi di metri cubi.Nonostante la riduzione della domanda di gas,, grazie all'apertura di due nuovi terminali di importazione di GNL. Negli ultimi due anni, l'Italia ha ridotto il consumo di gas di 14,4 miliardi di metri cubi. Solo la Germania ha avuto una riduzione maggiore della domanda in Europa. L'IEEFA sottolinea che il nuovo terminale GNL di Piombino ha un tasso di utilizzo di appena il 42% nel 2023.Il paese è stato il. Ha importato 9,3 miliardi di metri cubi nel 2021, 14 miliardi di metri cubi nel 2022 e 16,3 miliardi di metri cubi nel 2023. Inoltre, l'Italia è il paese europeo che ha speso di più per le importazioni di GNL del Qatar nel 2023 (2,74 miliardi di euro).L'IEEFA stima anche i: per il GNL proveniente dalla Russia, l'Italia ha pagato 190 milioni di euro nel 2022 e 60 milioni di euro nel 2023; per il GNL dagli Stati Uniti, l'Italia ha pagato 3,76 miliardi di euro nel 2022 e 2,27 miliardi di euro nel 2023; per il GNL proveniente dal Qatar, l'Italia ha pagato 5,62 miliardi di euro nel 2022 e 2,74 miliardi di euro nel 2023."L'Italia ha dimostrato una grande leadership riducendo la domanda di gas nel 2023 per anticipare gli obiettivi dell'Unione Europea - afferma Jaller-Makarewicz - Tuttavia, l'ambizione del paese di diventare un hub europeo del gas ha influenzato la pianificazione di nuovi terminali GNL entro il 2030, nonostante il".