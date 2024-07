Honeywell acquista il business GNL di Air Products per 1,81 miliardi di dollari

Honeywell

Air Products

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, e, società chimica statunitense, hanno annunciato che Honeywell ha accettato didi Air Products perin una transazione interamente in contanti. Ciò rappresenta circa 13 volte l'EBITDA stimato per il 2024.A seguito dell'acquisizione, Honeywell sarà in grado di offrire ai clienti una soluzione completa e di alto livello per gestire il loro percorso di trasformazione energetica, si legge in una nota. Lacomprenderà il pretrattamento del gas naturale e la liquefazione all'avanguardia, utilizzando tecnologie di automazione digitale unificate sotto le piattaforme Honeywell Forge ed Experion."Mentre il mondo continua a costruire l'infrastruttura energetica del futuro basata sulle fonti rinnovabili, il gas naturale è un combustibile fondamentale per la transizione, a basse emissioni e conveniente, che aiuterà a soddisfare la domanda energetica globale sempre crescente e dinamica", ha affermatodi Honeywell.L'attività GNL di Air Products conta circacon sede ad Allentown, Pennsylvania e uno stabilimento di produzione di 390.000 piedi quadrati a Port Manatee, Florida.Questa è lache Honeywell annuncia quest'anno come parte della sua disciplinata strategia di distribuzione del capitale.