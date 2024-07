ST, utili e ricavi in calo nel primo semestre

Stmicroelectronics

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2024 conin calo del 21,9% a 6,7 miliardi di dollari. L'si attesta a 865 milioni di dollari, contro gli oltre 2 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.Ilsi attesta al 40,9% mentre ilnel semestre si attesta al 13,8%."I ricavi netti del primo semestre sono diminuiti del 21,9% anno su anno, a causa principalmente di una flessione nei segmenti Microcontrollers e Power & Discrete, ha commentato J. "Per quanto riguarda le previsioni delle attività di ST per il terzo trimestre, ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti di 3,25 miliardi di dollari, corrispondenti a un calo anno su anno del 26,7% e a un aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 38%, con unimpatto di circa 350 punti base dovuto agli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva. Guideremo ora la Società in base a un piano di ricavi per il 2024 compreso tra 13,2 miliardi di dollari e 13,7 miliardi di dollari. Nell’ambito di questo piano, ci aspettiamo un margine lordo intorno al 40%".