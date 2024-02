Societe Generale Securities Services ottiene certificazione per parità di genere

(Teleborsa) -(SGSS) in Italia fa un altrograzie allaUNI/PdR 125:2022, confermando il proprio impegno concreto a favore dell’e di unLa certificazione si è basata su un: cultura e strategia, governance e processi HR, opportunità di crescita e di inclusione in azienda per le donne, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita/lavoro. Per il suo conseguimento, SGSS in Italia ha, identificato e promosso una serie di azioni specifiche, strumenti e processi per garantire la parità di genere.Questa certificazione, così come la, si inserisce all'interno di un più ampio progetto legato alla tematica della parità di genere su cui la Banca si è concentrata negli ultimi anni e che ha consentito di avviare e sviluppare un percorso virtuoso di iniziative concrete per un ambiente di lavoro basato sulla comprensione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze., Amministratore Delegato di SGSS in Italia, ha spiegato c "il tema delle pari opportunità è per noi centrale. La certificazione UNI/PdR 125:2022 è un ulteriore riconoscimento del nostro impegno per promuovere un ambiente lavorativo sempre più inclusivo, dove queste buone pratiche siano di stimolo a tutta l’organizzazione per generare quei comportamenti virtuosi necessari per una reale svolta culturale e una società migliore".