Visibilia, da Visibilia Concessionaria fino a 600mila euro per aumento Editrice

Visibilia Editore

(Teleborsa) - L'Assemblea dei soci del 16 febbraio di Visibilia Editrice, controllata di, società quotata sull’Euronext Growth Milan,ha deliberato un, aperto anche a terzi, sino all’importo, "nell’ottica di rafforzare le proprie dotazioni finanziarie in coerenza con le necessità finanziarie della composizione negoziata della crisi di gruppo avviata a gennaio 2024". Lo precisa Visibilia Editore, con una nota, in riferimento a recenti notizie di stampa e su richiesta delle Autorità.L'aumento di capitale di Visibilia Editrice "è rivolto, in primo luogo, al socio unico, Visibilia Editore e, solo nell’ipotesi di mancata sottoscrizione dell’aumento da parte di quest’ultimo, a terzi soggetti interessati".Visibilia Editore precisa inoltre, che il, il 15 febbraio, non considerando la partecipazione strategica, ha manifestato di non essere intenzionata a supportare finanziariamente Visibilia Editore.Inoltre, Visibilia Editore fa presente che, e cliente di Visibilia Editrice, ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere parte dell’aumento di capitale fino ad un massimo di 600.000,00 euro.Nell’ipotesi di eventuale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di terzi, Visibilia Editore "non avrà più la titolarità di una partecipazione maggioritaria nel capitale sociale di Visibilia Editrice", conclude la nota.