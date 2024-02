Carburanti in lieve calo: benzina self service a 1,865 euro al litro

(Teleborsa) - Ancora in calo la. Scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolar modo per i maggiori marchi, mentre per le. Quiete sui listini dei prezzi consigliati.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,865 euro/litro (invariato, compagnie 1,869, pompe bianche 1,855), gasolio self service a 1,836 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,840, pompe bianche 1,827).Benzina servito a 2,004 euro/litro (-1, compagnie 2,047, pompe bianche 1,920), diesel servito a 1,975 euro/litro (-1, compagnie 2,017, pompe bianche 1,891). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,370 euro/kg (-1, compagnie 1,394, pompe bianche 1,350), Gnl 1,213 euro/kg (-1, compagnie 1,222 euro/kg, pompe bianche 1,205 euro/kg).Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,955 euro/litro (servito 2,215), gasolio self service 1,930 euro/litro (servito 2,194), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,506 euro/kg, Gnl 1,226 euro/kg.