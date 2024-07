Servizi Italia esercita opzione per acquisto residuo 10% controllata Wash Service

Servizi Italia

(Teleborsa) -, società leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, ha perfezionato l’acquisto – mediante esercizio dell’opzione call spettante a Servizi Italia –del residuo 10,0% del capitale sociale di Wash Service, operatore attivo principalmente nel nord Italia nell’offerta di servizi di lavaggio e noleggio di biancheria piana, biancheria ospite e capi del personale operativo di strutture sanitario-ospedaliere, residenze assistenziali, case di cura e case di riposo, arrivando a detenere il 100,0% del capitale della Società.L’operazione - spiega una nota - fa seguito a quanto comunicato al mercato il 28 gennaio 2019 e il 27 febbraio 2019 in relazione all’operazione di acquisizione da parte di Servizi Italia del 90% del capitale sociale di Wash Service, nel cui contesto era stato concluso anche un contratto di opzione finalizzato a consentire a Servizi Italia di arrivare a detenere il 100% del capitale sociale di Wash Service, e si concretizza con le medesime finalità strategiche e operative che hanno portato all’acquisizione del controllo della Società.Ildel 10% del capitale sociale di Wash Service è risultato pari a Euro 0,39 milioni. La definizione del prezzo si è basata sulla valorizzazione contrattuale prevista per l’acquisto del primo 90% corroborata dal confronto con i risultati 2023 oggetto di revisione legale e sulla posizione finanziaria netta della Società alla data d’esercizio dell’opzione call.L'acquisto della Società verrà finanziato tramite indebitamento bancario e parte del Prezzo viene corrisposto anche quale corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dai venditori.