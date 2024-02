Francoforte ospiterà la nuova autorità UE antiriciclaggio. Sconfitta Roma

(Teleborsa) - I rappresentanti del Consiglio dell'UE e del Parlamento europeo hanno raggiunto un. AMLA avrà sede ae inizierà le operazioni a metà del 2025 con più di 400 dipendenti.La nuova autorità è il fulcro della riforma del quadro antiriciclaggio dell'UE. AMLA avrà poteri di vigilanza diretta e indiretta sui soggetti obbligati e il potere di imporre sanzioni e misure.Per quanto riguarda l'ubicazione dell'autorità, il Consiglio e il Parlamento hanno collaborato "per garantire un processo di selezione trasparente, giusto ed equo per tutti i candidati", si legge in una nota. L'accordo finale sull'ubicazione della sede è stato raggiunto dai co-legislatori in un, in cui i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio hanno votato insieme contemporaneamente, con 27 voti attribuiti a ciascun co-legislatore.avevano presentatoper ospitare AMLA: Belgio (Bruxelles), Germania (Francoforte), Irlanda (Dublino), Spagna (Madrid), Francia (Parigi), Italia (Roma), Lettonia (Riga), Lituania (Vilnius) e Austria (Vienna).