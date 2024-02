Tod's, L Catterton acquista ancora e sale al 5,52%

Tod's

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosulle azioni di, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan, l'offerente ha comunicato di avernella seduta del 22 febbraio a un prezzo medio ponderato di 43 euro. Le operazioni sono state effettuate tramite J.P. Morgan Securities, si legge in una nota.Viene precisato che le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Tod's, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Tod's nel contesto dell'OPA.A seguito degli acquisti effettuati oggi, L Catterton risulta complessivamente titolare di 1.828.387 azioni di Tod's, rappresentative deldi Tod's.