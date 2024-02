Borsa, calo dei turnover delle micro cap più marcato su EXM che su EGM

(Teleborsa) - Nelè stata "" la(in termini soprattutto di controvalori), che aumenta man mano che si passa ad un cluster di capitalizzazione maggiore. Inoltre, il(mkt cap inferiore a 15 milioni di euro) èche nel segmento EGM (-59,5% vs -4,7%). Lo si legge nell'Annual Market Report 2024 a cura dell'Ufficio Studi di Integrae SIM, leader in Italia nella finanza straordinaria per le piccole e medie imprese.Nel complesso, risultano essere 427 lesuidi Borsa Italiana al 31 dicembre 2023, di cui 153 sul segmento EXM, 72 sul segmento STAR e 202 sul segmento Growth.L'EXM mostra unanel volume medio dei trade, suggerendo una continuità nella partecipazione degli investitori e della fiducia del mercato. Il dato mediano, leggermente in calo rispetto al dato medio (-6,7%), può essere interpretato come un segnale di contrazione maggiore per le società più piccole o meno liquide, mentre le, la loro attività di trading.Ilmedio 2023 è pari a 3,45 milioni (vs 3,46 milioni nel 2022), mentre il mediano a 121 mila (vs 130). Ilmedio 2023 è pari a 13,9 milioni di euro (vs 13,5), mentre il mediano a 327 mila euro (vs 323).Moltodei volumi medi scambiati dalle società quotate sullo STAR, pari al -21,5%. Il mancato calo della mediana, che invece rimane stabile, suggerisce che la maggior parte delle società non hanno subito grandi variazioni nei volumi scambiati, mentre ci sono pochi outlier che, invece, hanno registrato riduzioni più importanti. Può essere, ad esempio, il caso di società con grande capitalizzazione che scambiano un volume elevato di azioni.Ilmedio 2023 è pari a 130 mila (vs 166 mila nel 2022), mentre il mediano a 31 mila (vs 31). Ilmedio 2023 è pari a 961 mila euro (vs 1,04 milioni), mentre il mediano a 249 mila euro (vs 181).I dati per l'EGM mostrano "una significativa crescita nell'attività di trading rispetto al 2022, avvalorata dall'incremento, seppur minimo, del dato mediano, che suggerisce una tendenza diffusa e non limitata a poche società", afferma Integrae SIM. Stabile il valore centrale dei turnover, ad indicare un prezzo dei titoli complessivamente invariato se non leggermente in calo.Ilmedio 2023 è pari a 71 mila (vs 34 mila nel 2022), mentre il mediano a 4 mila (vs 3,35). Ilmedio 2023 è pari a 36,8 mila euro (vs 45,2), mentre il mediano a 9,3 mila euro (vs 9,3).Sorprendentemente, in questo caso sono le, mente le small cap mostrano una tendenza estremamente positiva in termini di volumi scambiati e altrettanto incoraggiante in termini di valori scambiati.Il report evidenzia come nel corso deldell'anno i volumi siano stati significativamente inferiori rispetto all'anno precedente, a riprova del sentiment particolarmente positivo che aveva caratterizzato l'inizio del 2022. Il, che invece nel 2022 aveva scontato un contesto meno ottimista, ha segnato un forte incremento dei volumi, generando un controvalore degli scambi pari a circa 184 milioni di euro nel mese di dicembre.