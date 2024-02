Prysmian si aggiudica commessa in Gran Bretagna da 1,9 miliardi di euro

Prysmian

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha perfezionato il contratto relativo alla commessa del valore di circa 1,9 miliardi di euro assegnata da Eastern Green Link 2 Limited, joint venture tra SSEN Transmission e National Grid Electricity Transmission plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna. Nell’ambito della commessain corrente continua (HVDC) per lo sviluppo della rete Eastern Green Link 2 (EGL2) che"Siamo molto orgogliosi di avere l'opportunità di supportare lo sviluppo di un'infrastruttura così strategica per il Regno Unito, mettendo a disposizione la", ha commentato. "Una volta completato, il collegamento in cavo della “superstrada elettrica” sbloccherà la ricca capacità di energia rinnovabile della Scozia e aumenterà significativamente la capacità del Regno Unito di fornire energia pulita per circa due milioni di case nel Regno Unito".L’assegnazione della commessa EGL2, che può ora essere inserita nell’order backlog di Prysmian, fa seguito alla precedente selezione di Prysmian come "preferred bidder" esclusivo a maggio 2023 e al successivo impegno assunto a giugno 2023 per garantire la continua disponibilità di capacità di Prysmian per il progetto.Il nuovo collegamento dovrebbe essere operativo nel 2029.Il collegamento EGL2 sarà cruciale per lae sarà uno dei primi sistemi in cavo commissionati nel Regno Unito a utilizzare la tecnologia ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV con isolamento estruso in XLPE. Prysmian sarà responsabile dello sviluppo, produzione, installazione, test e collaudo del sistema in cavo HVDC, la cui capacità di trasmissione sarà pari a 2 GW.