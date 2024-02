Antares Vision, assemblea approva ampliamento CdA e nomina di Gianluca Mazzantini

Antares Vision

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha deliberato: l', nominandoquale nuovo amministratore; l'integrazione del Collegio Sindacale; la modifica della politica in materia di remunerazione 2023; l'adozione di un piano di incentivazione azionaria in favore di Gianluca Mazzantini.Il, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha, conferendogli apposite deleghe gestionali. Con l'ingresso di Mazzantini quale AD, Emidio Zorzella mantiene l'incarico di Presidente di Antares Vision e della controllata americana Antares Vision Inc., con poteri di rappresentanza e con delega interna all'alta strategia, mentre Massimo Bonardi rimane operativo in qualità di Chief Technology Officer, mantenendo le deleghe per la Ricerca e Sviluppo.