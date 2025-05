Copernico SIM, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,08 euro. Rinnovato CdA

Copernico SIM

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione di unlordo ordinario pari a 0,08 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, stabilendo che la data di stacco della cedola sia il 19 maggio 2025, la record date il 20 maggio 2025 e la data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025.I soci hanno ha deliberato la, fissando in 5 il numero di componenti che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027. Per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Saverio Scelzo. Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da: Gianluca Scelzo - Presidente, Carlo Luigi Molaro - Amministratore indipendente, Cristina Scelzo - Consigliere, Giuseppe Rubolino - Consigliere, Federico Rizzi - Consigliere.