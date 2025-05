FAE Technology, rinnovato il CdA. Entra Angelo Radici

FAE Technology

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, hae la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio come segue: a riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale (art. 2430 cc), 15.539 euro; il residuo, a riserva straordinaria, per 3.911.494 euro.I soci hanno deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, fissando in 5 il numero di componenti che resteranno in carica per 3 esercizi. Per il rinnovo è stata presentataGML Ventures, che detiene una percentuale pari al 56,70% del capitale sociale con diritti di voto.Ilrisulta composto da: Gianmarco Lanza - Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Radici - Consigliere, Angelo Facchinetti - Consigliere, Cristina Mollis - Amministratore indipendente, Massimo Bondioni - Consigliere."Esprimo grande soddisfazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che guiderà il percorso di sviluppo del Gruppo nel prossimo triennio, coniugando al meglio competenze professionali, visione strategica ed un solido approccio etico - ha detto l'AD Gianmarco Lanza - L': la sua consolidata esperienza imprenditoriale sarà fonte di stimolo, confronto e crescita per il nostro Gruppo".