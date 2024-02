CGIL, il 9 marzo in piazza a Roma per il cessate il fuoco

(Teleborsa) - La Cgil scenderà in piazza sabatoa Roma "garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e prigionieri, la fine dell'occupazione, il riconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni ONU e l'organizzazione di una conferenza internazionale per pace e giustiziaUna mobilitazione ", viene spiegato.La Cgil ribadisce "profonda disapprovazione eNei giorni scorsi, si è tenutob promosso da molte associazioni, comprese Anpi, Acli, Cgil, per chiedere il cessate il fuoco "in Ucraina, in Palestina e in tutti i teatri di guerra che vedono come vittime i civili". "Pace subito" hanno scandito i partecipanti mentre reggono e sventolano una grande bandiera della pace portata poi sulle scale del Campidoglio, viene anche chiesto di fare rumore con le chiavi.Le associazioni degli studenti hanno acceso i fumogeni con i colori della pace, mentre i partecipanti alla manifestazione sventolavano bandiere della pace e della Palestina. Nell'occasione era presente anche il segretario generale della Cgil