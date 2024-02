Digital Bros cede i diritti relativi alla serie Control a Remedy Entertainment

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la controllata 505 Games SpA sottoscritto undi publishing, distribuzione e marketing relativi ai. Il rimborso è pari a un minimo di 15,7 milioni di euro con un potenziale margine minimo, ammontare corrispondente agli investimenti effettuati da 505 Games alla data odierna per lo sviluppo di Condor e Control 2.Il gruppo ha rivisto il suo portafoglio di proprietà intellettuali, con l'intento di, dedicando particolare attenzione al profilo di rischio-rendimento di ciascun progetto, si legge in una nota. Digital Bros si è focalizzata sullo sviluppo di un numero di prodotti selezionato con elevata marginalità e, in particolare, su videogiochi la cui proprietà intellettuale è detenuta dal gruppo in grado di creare valore a lungo termine.L'accordodel gruppo in maniera significativa, con unconsolidata. L'impatto sul conto economico consolidato dell'esercizio in corso sarà trascurabile.Ilper l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2023, inizialmente previsto per il giorno 7 marzo 2024, verrà2024 per garantire una completa informativa sull'accordo.