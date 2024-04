Juventus, conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti inoptati

Juventus Football Club

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha reso noto che nel corso della prima seduta dell'offerta sul mercato, tenutasi in data odierna, risultanonel periodo di offerta in opzione (diritti inoptati), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 3.059.718 Nuove Azioni, corrispondenti a circa ilordinarie Juventus di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale sociale.I diritti inoptati potranno essere utilizzati per ladelle Nuove Azioni al prezzo di 1,582 euro cadauna, neldi 1 Nuova Azione ogni 2 Diritti acquistati.