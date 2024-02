Restart, Istituto Ligure Mobiliare non intende effettuare ulteriori acquisti

Restart

(Teleborsa) - Ladel capitale di, società immobiliare quotata su Euronext Milan, acquisita daè stata finanziata in parte con risorse proprie (per 350.000 euro) e in parte tramite un finanziamento erogato da Banca d'Asti (per 2.000.000 euro). Lo si legge nelle dichiarazioni alla, dopo che l'Istituto Ligure Mobiliare risulta possedere, dal 21 febbraio, il 29,991% del capitale (9.600.000 azioni ordinarie).Istituto Ligure Mobiliare, intende esercitare il controllo di fatto su Restart e favorire il rilancio del business immobiliare della stessa.Il nuovo azionista non intende proporre la revoca degli attuali organi di amministrazione e di controllo di Restart, i quali verranno a scadere con la prossima assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 (in programma il 26 aprile 2024), in occasione della quale Istituto Ligure Mobiliare intendeper la nomina degli organi di amministrazione e controllo di Restart.