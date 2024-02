UniCredit, Goldman Sachs ha quota potenziale del 6,53%

Goldman Sachs

(Teleborsa) -continua a muoversi sul capitale di, sia tramite acquisti di azioni che altri strumenti. Secondo le comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, con riferimento al 21 febbraio 2024, la banca d'affari statunitense ha unadel capitale.Scendendo nei dettagli, lo 0,71% sono, lo 0,01% sonosenza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, l'1,35% sono contratti di opzione "Put", "Call" e "Future" e obbligazioni convertibili con date di scadenza comprese tra il 14/03/2024 ed il 15/12/2050.Il 4,46% restante si divide in: 1,77% per contratto "" con date di scadenza comprese tra 14/03/2024 ed il 17/12/2032; 1,75% per contratto dicon date di scadenza comprese tra il 15/03/2024 ed il 17/01/2034; 0,94% per"Call", "Put", "Forward" e "Call Warrant" con date di scadenza comprese tra il 22/02/2024 ed il 31/03/2035.