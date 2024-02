All'aeroporto di Salerno sbarca easyJet dopo Volotea, in attesa di Ryanair

easyJet

(Teleborsa) -si appresta ad accogliere i. Dopo, la prima ad annunciare l’apertura delle rotte da e per lo scalo salernitano gestito da, è arrivato l’annuncio diche avvierà le proprie operazioni; a seguire, il 12 luglio attesi i volie il giorno seguente quelloper un totale di cinque rotte.L’ingresso di easyJet nel network dell’aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi è stato annunciato a Napoli dall'amministratore delegato della compagnia aerea,, congiuntamenente al Ceo di Gesac,I nuovi collegamenti saranno inizialmente operati durante la stagione estiva con tre frequenze settimanali per la rotta Milano Malpensa - Salerno e due frequenze settimanali per Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Berlino., che non ha mai nascosto interesse a operare sull’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi in aggiunta al programma operativo su Napoli Capodichino.