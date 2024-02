Banca MPS, assemblea convocata per approvazione Bilancio

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, tenutosi in data odierna sotto la presidenza di Nicola Maione, hadella Bancadel Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2023, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato il 7 febbraio scorso, ai quali si rimanda.Lain contanti per azione di, per un ammontare complessivo di, è soggetta all’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza e dell’Assemblea. Tale distribuzione, qualora approvata, avrà luogo con data di stacco cedola il 20 maggio 2024 (ex date), data di legittimazione al pagamento 21 maggio 2024 (record date) e data di pagamento il 22 maggio 2024 (payment date).Il Consiglio di Amministrazione ha quindidella Banca per il giorno, in unicaconvocazione, con il seguente ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con relativa destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Proposta di approvazione del sistema incentivante 2024 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo Montepaschi basato su "phantom shares"; Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente;Integrazione del Collegio Sindacale.