Energia: Legacoop e Iren Smart Solution siglano intesa per promozione energie rinnovabili

Iren Smart Solution

(Teleborsa) - Ratificato oggi a, in corso in questi giorni alla, iltra, alla presenza dell’Amministratore Delegato die del presidente di Legacoop. Il protocollo raccoglie i frutti di un anno di lavoro delle strutture tecniche in tema di comunità energetiche, agrivoltaico e, in generale, generazione distribuita. Iren Smart Solutions è particolarmente impegnata soprattutto nei territori di riferimento nello sviluppo delle CER come strumento importante della transizione energetica, nel più ampio quadro del sostegno ai processi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico per Amministrazioni, Imprese e patrimoni immobiliari.I contenuti del protocollo d’intesa sono in sintesi: promuovere lo sviluppo die, in generale, di progetti che favoriscano la diffusione di energie rinnovabili, il risparmio energetico e l’efficientamento energetico, attraverso la realizzazione di impianti rinnovabili.“Iren Smart Solutions – ha sottolineato l’Amministratore Delegato- con il suo ruolo di ES.Co (Energy Service Company) all’interno del Gruppo Iren e nel quadro della normativa che sta trovando piena attuazione proprio in questi giorni, potrà avere un ruolo importante sia nella produzione degli asset da mettere a disposizione delle Comunità che quale soggetto referente per le stesse, per accelerare la diffusione di questo nuovo modello di produzione e consumo collettivo di energia. A questo proposito, è in fase di avvio il primo progetto di Comunità energetica rinnovabile a Parma, prima di una serie di iniziative sui nostri territori”.“L’accordo con Iren - ha evidenziato il presidente di Legacoop,- si inserisce nel quadro di un’attività di partnership che stiamo portando avanti con l’obiettivo di promuovere la transizione energetica tra i nostri associati e favorire la diffusione di progetti per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili in forma cooperativa, ritenendola il modello più adatto per la loro gestione. Dopo il varo del decreto del Mase che regolamenta gli incentivi per le CER e la recentissima pubblicazione delle regole operative, stiamo rafforzando il nostro impegno, iniziato con il lancio della piattaforma respira.coop, per rispondere alle numerose sollecitazioni che stiamo ricevendo da parte di realtà territoriali interessate alla costituzione di Comunità energetiche”.A una settimana dalla pubblicazione delledelè dunque tutto pronto per dare piena attuazione agli accordi.Iren Smart Solutions e Legacoop prevedono appositiper la divulgazione e l’approfondimento di specifici temi riguardanti la transizione ecologica e ambientale, tra cui l’organizzazione di iniziative, eventi ed attività di informazione e formazione, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle associate Legacoop in ambito energy e presentare le opportunità di collaborazione. È anche previsto che vengano promossi e sviluppati, tra le associate Legacoop, servizi di efficientamento energetico e di manutenzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, anche accedendo a finanziamenti pubblici, quali i fondi PNRR per gli impianti agrivoltaici, oltre alla individuazione di uno o più casi pilota per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.