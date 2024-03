L'M&A rimbalza a inizio 2024. Dominano gli USA e i mega deal

Discover Financial Services

(Teleborsa) - Durante isono state annunciate a livello globaleper un valore complessivo di 522 miliardi di dollari, il 75% in più rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2023, che ha visto l'avvio annuale delle operazioni più lento dal 2009. È quanto emerge dai dati LSEG Deals Intelligence.Nove, ciascuno del valore di 10 miliardi di dollari o più, sono stati registrati durante i primi due mesi del 2024, eguagliando il record assoluto stabilito nel 2018.Glihanno dominato, con operazioni che coinvolgono obiettivi statunitensi che rappresentano il 64% dell'attività M&A complessiva globale durante i primi due mesi del 2024, la quota più alta dagli anni '80. I target di M&A negli Stati Uniti hanno totalizzato 333 miliardi di dollari, un aumento del 147% rispetto allo scorso anno e il quarto periodo più alto da inizio anno dall'inizio della serie storica nel 1980. L'88% sono state operazioni nazionali, che hanno coinvolto un acquirente statunitense.L'M&A inha totalizzato 80,4 miliardi di dollari, l'88% in più rispetto allo scorso anno, ma inferiori a qualsiasi altro totale da gennaio a febbraio dal 2019.Grazie alla proposta di acquisizione da 35,3 miliardi di dollari dida parte di, ilè stato il settore leader, rappresentando il 18% dell'M&A globale. Laha seguito da vicino, con una quota del 17%, con accordi che includono l'offerta da 32,4 miliardi di dollari di Synopsis per la società di softwaree l'offerta da 14,0 miliardi di dollari diper. Ad eccezione dei settori industriale, dei materiali e dei beni di consumo di base, tutti i settori hanno registrato un aumento del valore delle fusioni e acquisizioni rispetto allo scorso anno."Il 2023 ha visto il livello più basso di attività di M&A globale in un decennio poiché le continue tensioni geopolitiche, i tassi di interesse, i timori di recessione e una più rigorosa applicazione delle norme antitrust hanno frenato la propensione all'assunzione di rischio - ha commentato Lucille Jones, Senior Manager di LSEG Deals Intelligence - Anche se molti di questi ostacoli continueranno a incidere sulle decisioni nel 2024, e possiamo aggiungere all'elenco le prossime elezioni e le questioni relative alla catena di fornitura, ci sonoriguardo alla conclusione di ulteriori accordi quest'anno"."Un contesto finanziario più stabile e l'aspettativa di tagli dei tassi nei prossimi mesi hanno reso più semplice per gli intermediari valutare, eseguire e pianificare le loro operazioni, e il recente miglioramento dei mercati finanziari sembra stimolare il mercato delle fusioni e acquisizioni - ha aggiunto - C'è anche unadei venditori dopo un'attività di basso livello negli ultimi 18 mesi".