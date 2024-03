Bitcoin, nuovo record: superati i 67 mila dollari

(Teleborsa) - Non si ferma la corsa del Bitcoin. La valuta digitale viaggia veloce verso il record storico.La criptovaluta ha superato oggi 67mila dollari, toccando i, quando sfiorò i 69 mila dollari.Secondo Coin Metrics, la moneta è in rialzo di circa il 7%, dopo averNikolaos Panigirtzoglou di, ha sottolineato di recente che, dopo aver preso una pausa a gennaio, l'appetito dei rivenditori per le criptovalute è rimbalzato a febbraio ed è stato un driver significativo dell'azione al rialzo dei prezzi. Ha indicato tre catalizzatori chiave che aiutano a spiegare il rinnovato interesse al dettaglio: l'halving del bitcoin e il prossimo aggiornamento tecnologico di Ethereum – entrambi considerati scontati da JPMorgan – e la potenziale approvazione degli ETF spot ether.