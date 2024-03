FAE Technology in rally dopo accordo con Ray Ozzie, focus su USA

FAE Technology

Alantra

Fae Technology

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, che risulta il, dopo che ha finalizzato un accordo con Ray Ozzie, che assume il ruolo di Technology Advisor del gruppo. L'imprenditore e innovatore statunitense, già Chief Technical Officer e Chief Software Architect di Microsoft dal 2005 al 2010 e oggi founder e CEO di Blues Wireless, supporterà il gruppo nell'estensione del proprio business model, con particolare attenzione alle- commentano gli analisti di- Attraverso questa partnership strategica, FAE Technology mira a rafforzare la propria presenza internazionale continuando a far avanzare la tecnologia in settori che dipendono in modo cruciale dall'elettronica. Ray Ozzie utilizzerà la sua vasta esperienza per facilitare l'implementazione di soluzioni all'avanguardia e fornire supporto al gruppo nei suoi processi di sviluppo, con l'obiettivo di anticipare le esigenze sia dei clienti che dei partner. Inoltre, questa mossa potrebbe indicare un".Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,993 e successiva a 4,373. Supporto a 3,613.