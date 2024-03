Fineco, operazione di riacquisto ed emissione di obbligazioni AT1

FinecoBank

(Teleborsa) -sta procedendo ad un'dell'5,875% Perp NC 3 dicembre 2024 (ISIN XS2029623191) emessa per un importo nominale di 300 milioni di euro e, contemporaneamente, al lancio di unaobbligazionaria Additional Tier1 Perp NC 5,5 anni pari ad un importo nominale di 500 milioni di euro.Inoltre, subordinatamente al successo dell'emissione e nell'ottica di ottimizzazione della propria struttura di capitale regolamentare, Fineco si riserverà la, alla prima data disponibile, deldi 200 milioni di euro Additional Tier1 in essere, mantenendo in tal modo invariato a 500 milioni di euro l'ammontare complessivo degli strumenti Additional Tier1 computabili nel proprio capitale.FinecoBank ha conferito, in qualità di dealer managers, per l'operazione di riacquisto "any & all" a prezzo fisso sull'Additional Tier1 da 300 milioni di euro. Contestualmente FinecoBank ha conferito mandato a BNP Paribas e UniCredit (già arranger del programma EMTN1) come Global Coordinator e a BNP Paribas,e UniCredit (tutti in qualità di joint bookrunner e joint lead manager) ai fini dell'emissione della nuova obbligazione Additional Tier1 da 500 milioni di euro.Per l'esecuzione dell'operazione di riacquisto ed emissione è stata presentata specifica istanza alla Banca Centrale Europea, che ha rilasciato l'