Binance annuncia l'interruzione dei servizi in valuta nigeriana

(Teleborsa) -interromperà tutti i servizi in, nel contesto di una repressione a livello nazionale sugli scambi di criptovalute accusati dalle autorità di alimentare un mercato nero di valuta estera.La più grande piazza di scambio al mondo di valute digitali, ha dichiarato che, a partire, tutti i saldi in naira rimasti nei conti degli utenti saranno automaticamente convertiti in Tether.La Nigeria è uno dei maggiori mercati di criptovalute al mondo, ma il governo nigeriano ha chiesto quasi 10 miliardi di dollari di risarcimento a Binance, accusata di manipolare i tassi di cambio attraverso la speculazione valutaria e la fissazione dei tassi.La scorsa settimana, nell'ambito della repressione, le autorità nigeriane hanno arrestato due dirigenti senior di Binance con accuse non divulgate.