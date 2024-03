Cellnex vende controllate in Irlanda per 971 milioni di euro

Cellnex

(Teleborsa) -, operatore indipendente nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, ha raggiunto unper ladel 100% del capitale delle controllate di Cellnex Cellnex Ireland Limited e Cignal Infrastructure Limited, in cambio di un corrispettivo di circa, che implica un multiplo 2024 Enterprise Value su EBITDAaL di circa 24 volte.La società intende utilizzare i proventi di questa transazione per scopi die ribadisce il suo impegno incondizionato a diventare Investment Grade secondo S&P entro la fine del 2024, nonché a mantenere il suo status Investment Grade secondo Fitch."Questa transazione, insieme adper il portafoglio di attivi che potrebbero essere valutati, aiuterà Cellnex a cristallizzare valore e ad accelerare il piano di riduzione della leva finanziaria", si legge in una nota.