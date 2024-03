Compagnia dei Caraibi, crisi Elephant Gin dovuta a vendite inferiori alle attese

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha fornito, la cui crisi non ha consentito di fare prezzo in Borsa al titolo del gruppo nella seduta del 4 marzo, per eccesso di ribasso.Viene spiegato che il 30 gennaio 2024 Compagnia dei Caraibi ha pubblicato il dato dei ricavi consolidati per l'esercizio 2023, che si attestano in un range compreso tra 51,9 milioni e 52,9 milioni di euro. In considerazione del fatto che ha iniziato a consolidare la partecipazione di Elephant Gin a decorrere dal mese di luglio 2023, il(al netto delle operazioni infragruppo) sui predetti ricavi consolidati di gruppo del 2023 è stimato inLo stato di tensione finanziaria di Elephant Gin è dovuto principalmente ad undal management di Elephant Gin, con particolare riferimento al mercato tedesco. A tal riguardo, la società informa che, anche a seguito della sottoscrizione degli accordi di acquisizione nel dicembre 2022 e, più in particolare, dell'acquisizione del controllo di Elephant Gin nel luglio 2023, gli amministratori di Elephant Gin sono gli stessi in carica alla data di sottoscrizione degli accordi di acquisizione. Inoltre, la terza e ultima tranche di pagamento delle quote residue di Elephant Gin, il cui pagamento era originariamente previsto entro giugno 2024, non è ancora stata corrisposta.Sonosituata in Wittenburg, Germania, e, in aderenza al piano originario, non sono previsti ulteriori investimenti in tale direzione. Il sito di produzione è attualmente attivo nella produzione dei prodotti della gamma Elephant Gin. Inoltre, è in fase di avvio la produzione di un nuovo gin organico di proprietà destinato al mercato italiano ed estero a partire da aprile 2024.Compagnia dei Caraibi precisa anche che, in relazione aemerse su organi di stampa e/o da parte di analisti indipendenti, le stesse "sono frutto dell'autonomo convincimento degli autori e, neanche per le vie brevi, con gli organi deputati della società". Ieri ValueTrack ha sospeso stime e fair value sul titolo, affermando che la probabilità di un'emissione di diritti diluitivi è sostanzialmente aumentata, visto anche l'indebitamento netto della società.