(Teleborsa) - Etihad Airways potrebbe decidere di quotarsi in Borsa, scegliendo la strada dell’offerta pubblica iniziale ( IPO ) o decidendo per una quotazione diretta.Regista dell’operazione sarebbe il fondo sovrano di Abu Dhabi e il piano potrebbe maturare già nell’anno in corso, facendo diventare Etihad il primo vettore dell’area del Golfo a sbarcare in Borsa.Nel 2022, la proprietà di Etihad Aviation Group è stata trasferita ad ADQ, Abu Dhabi Development Holding Company.