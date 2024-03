Fisco, economia sommersa a 192 miliardi (10,5% del PIL)

(Teleborsa) - Nel 2021, ultimo anno disponibile, ilUn valore equivalente aldi cui ben 68,1 miliardi di euro (il 3,7% del Pil) afferiscono al lavoro irregolare. Lo rileva un'elaborazione Eures-Uil presentata dal leader della confederazione, Pierpaolo Bombardieri, nel corso delle celebrazione per i 74 anni dalla fondazione del sindacato."Direttamente correlato al tema dell'evasione contributiva è quello relativo alla stima del lavoro irregolare e del lavoro nero - ha detto- che continuano a rappresentare una grande criticità del Paese, con intensità differente nei diversi settori. A tale riguardo il modello di calcolo adottato dall'Istat stima in circa 3 milioni il numero dei lavoratori irregolari. Queste persone, noi le chiamiamo cosi, oggi non li vede nessuno. Ecco perché le chiamiamo fantasmi e quando chiediamo di farle diventare persone lo facciamo perché loro non subiscano più".Dallo studio emerge anche che nela termine, stagionali, in somministrazione o intermittenti. I dati relativi ai primi nove mesi del 2023 confermano i risultati dell'anno precedente, con il 79,5% di contratti atipici contro il 20,5% di contratti stabili (4,98 milioni di unità contro 1,289 milioni).