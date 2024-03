Fos riceve contributo di 130 mila euro per progetto agritech

Fos

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha comunicato che che si è tenuto a Bolzano il kick off meeting delcon tutti i partner coinvolti: il Centro di Sperimentazione Laimburg (capofila del progetto), la stessa FOS, Eurac Research e la Libera Università di Bolzano.Il progetto di ricerca e sviluppo, della durata prevista di 36 mesi, prevede un investimento totale di 928 mila euro, di cui 800 mila euro derivanti da un contributo a fondo perduto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia di Bolzano.investirà complessivamente nel progetto circa 256 mila euro, di cui circadel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia autonoma di Bolzano.Il progetto INSTINCT "rappresenta per FOS anche una grande opportunità per rafforzare una virtuosa collaborazione con gli organismi di ricerca di altissimo livello dell'Alto Adige e approfondire le nostre conoscenze applicative dell'IoT e dell'Intelligenza Artificiale in ambito Agritech", ha dettodi Fos.