Porto Aviation Group, ok assemblea a bilancio 2023 e destinazione utile

Porto Aviation Group

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti disocietà attiva nel settore aeronautico ed in particolare nella progettazione,realizzazione e produzione di velivoli monomotore ed eliche, hache si è chiuso con un Valore della produzione pari a 3.616 mila euro, rispetto ad Euro 2.400 mila registrati al 31 dicembre 2022 (in aumento del + 51%). I Ricavi sono pari a 3.008 mila, rispetto ad Euro 2.429 mila (+ 24%) al 31 dicembre 2022; l'EBITDA a 586 mila e l'EBIT a 321 mila euro. Il Risultato d’esercizio è pari a 198 mila euro, (-446 mila) al 31 dicembre 2022.L’Assemblea degli Azionisti hapari ad Euro 198.435 a riserva straordinaria al netto dell’accantonamento a riserva legale.I soci, altresì, hannodellaSocietà prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore al 2.09% del capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie in circolazione, per un controvalore massimo di Euro 300.000.