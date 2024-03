Ifo: donne svantaggiate anche nel pagamento dei bonus

(Teleborsa) - Ilesiste non solo nello stipendio base ma. Lo dimostrano le analisi condotte dall'su oltre 270 aziende nei tre paesi. In Germania le donne ricevono in media il 6,1% in meno di bonus. In Austria il divario tra uomini e donne è del 7,2%. Le aziende svizzere pagano alle donne in media il 5,2% in meno di bonus."Il divario retributivo di genere nei pagamenti dei bonus è significativamente maggiore rispetto allo stipendio base. Queste grandi differenze rendono il divario salariale complessivo ancora più ampio", afferman Germania il divario retributivo tra uomini e donne nello stipendio base è del 2,7%. I pagamenti dei bonus aumentano questo divario al 3,0% del salario totale. In Austria il divario di genere nello stipendio base è del 2,3%. I pagamenti dei bonus spingono questa cifra al 2,9%. In Svizzera il divario per lo stipendio base è pari all’1,2%; i pagamenti dei bonus aumentano questo valore all'1,6% per il salario totale.Le cifre indicate, si legge nella nota inviata, rappresentano divari salariali adeguati che tengono conto di fattori osservabili come la durata del rapporto di lavoro. Le aziende più grandi sono sovrarappresentate nei dati di mercato raccolti da Mercer, quindi gli studi non sono rappresentativi di tutte le aziende nella regione DACH.