Automotive, Ifo: peggiora clima di fiducia intorno alle aziende tedesche

(Teleborsa) - Il clima economico nell’è leggermente peggiorato a giugno rispetto al mese precedente. È quanto è emerso da un'indagine Ifo sulle imprese che ha rilevato come l'indice di fiducia sia sceso a -9,3 punti da -9,1 di maggio. "Come l'economia tedesca in generale, anche l'industria automobilistica tedesca non sembra in grado di riprendere slancio", ha commentato, specialista presso il Centro ifo per l'organizzazione industriale e le nuove tecnologie.Le aziende si sono dichiarate più soddisfatte dei lororispetto al mese precedente, l'indice della situazione attuale è salito a giugno da 4,3 a 3,3 punti. Tuttavia, ledeie deiper i prossimi mesi si sono ulteriormente offuscate. L'indicatore è crollato a meno 21,0 punti dai meno 13,8 punti di maggio.“Digitalizzazione, guida autonoma, mobilità elettrica: la trasformazione dell’industria automobilistica tedesca è un compito enorme per i produttori e in particolare per i fornitori”, ha dichiarato Wölfl. “Oltre ai nuovi concorrenti e alla maggiore intensità del, stanno cambiando anche i requisiti dei clienti e il ciclo di vita dei prodotti. A ciò si aggiunge l’attuale incertezza causata dalla disputa tra UE e Cina sulla questione delle tariffe punitive. Ciò si riflette nei dati dell’”.