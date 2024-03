La Cina punta a una crescita del PIL del 5%, emette bond speciali

(Teleborsa) - Lapunta a una, secondo un rapporto del governo citato dall'agenzia statale Xinhua, un obiettivo considerato ambizioso visti i problemi del settore immobiliare e la deflazione che interessa il paese.La più grande economia asiatica prevede di creare oltre 12 milioni dinelle aree urbane e di mantenere ilurbana rilevato intorno al 5,5%, gli stessi obiettivi previsti per il 2023. Verrà inoltre portata avanti una politica fiscale "proattiva" e una politica monetaria "prudente", con ilfissato al 3% e un disavanzo pubblico in aumento di 180 miliardi di yuan rispetto al bilancio del 2023.Gli obiettivi sono stati pubblicati nel corso dell'apertura dell'evento conosciuto come, con cui si riuniscono l'Assemblea nazionale del popolo (NPC) e la Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC).Lo scorso anno l'economia cinese è cresciuta del 5,2%, rispettando l'obiettivo ufficiale di circa il 5%. Ilha riconosciuto le sfide, affermando che "" e che "abbiamo bisogno di sostegno politico e sforzi congiunti da tutti i fronti".L'obiettivo didel 3% significa che il paese punta anche quest'anno a una crescita nominale di circa l'8%.Il documenti mostrano inoltre che Pechino emetterà quest'anno 1 trilione di yuan inper finanziare grandi progetti in linea con le strategie nazionali, mentre saranno emessi 3,9 trilioni di yuan di obbligazioni speciali per i governi locali, 100 miliardi di yuan in più rispetto allo scorso anno.