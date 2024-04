USA-Cina, Yellen: "Relazioni sane cruciali per sostenere economia e lavoro"

(Teleborsa) -. Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale della Cina e la Cina è il terzo partner commerciale degli Stati Uniti, dopo Canada e Messico. Con una classe media in crescita, laper i produttori americani Le esportazioni verso la Cina, dai mezzi di trasporto ai circuiti integrati, sostengonoe le aziende cinesi impiegano anche lavoratori americani.Lo ha ricordato lain un intervento alla, sottolineando che l’importanza di avere sane relazioni economiche con Pechino affonda le sue radici nella comprensione delnell’economia globale. Insieme, USA e Cinae vantano i sistemi finanziari più grandi del mondo."Un anno fa ho delineato l’approccio della nostra Amministrazione nei confronti della Cina" ha detto Yellen, richiamando: gli Stati Uniti intratterrannocon la Cina; coopereranno con la Cina sulle; opereranno per proteggere lae quella degli alleati ed i diritti umani."Il presidente Biden ed io respingiamo fermamente l’idea che gli Stati Uniti debbano separarsi dalla Cina", ha detto la numero uno dei Tesoro USA affermando che unae spiegando chee la politica economica statunitense negli ultimi tre anni ha puntato a "promuovere una ripresa economica ed ha gettato le basi per una crescita economica a lungo termine"."Glinell’ultimo anno per costruire una base resiliente per le relazioni economiche tra Stati Uniti e Cina hanno reso possibili scambi costruttivi", ha sottolineato Yellen, ribadendo "la rotta che stiamo tracciando non è solo pragmatica. Porterà allache avvantaggerà le imprese e i lavoratori americani".