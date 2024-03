Stitch Fix taglia l'outlook, titolo in rosso

Stitch Fix

Stitch Fix

Nasdaq 100

Stitch Fix

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 18,90%.Il retailer d'abbigliamento ha peggiorato l'outlook 2024. Il gruppo di San Francisco ha ridotto da 1,30-1,37 a 1,29-1,32 miliardi di dollari la guidance relativa ai ricavi per l'intero anno fiscale, contro gli 1,35 miliardi attesi dal mercato. Per il solo terzo trimestre dell'esercizio 2024, iniziato a fine gennaio, le stime sono di 300-310 milioni di dollari, contro i 322 milioni del consensus.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,89 USD. Supporto visto a quota 2,49. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,29.