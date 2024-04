Israele, S&P taglia il rating ad "A+" con outlook negativo

(Teleborsa) -ha(il quinto livello più alto) da "AA-", alla luce dei rischi geopolitici. Inoltre, riportano gli analisti, l'sulla raccomandazione è "" in quanto riflette il rischio che il conflitto militare possa intensificarsi e "influenzare i parametri economici, fiscali e della bilancia dei pagamenti di Israele in modo più significativo di quanto attualmente ci aspettiamo".L'agenzia di rating sottolinea che i recenti scontri con l'Iran hannodi Israele, che erano già ad un livello elevato. Anche se gli analisti prevedano che si eviterà una guerra regionale più ampia, il conflitto con Hamas e Hezbollah sembra destinato a continuare nel corso dell'anno.S&P prevede che il, principalmente a causa dell'aumento della spesa per la difesa. È probabile che carenze maggiori persistano nel medio termine e il debito netto delle amministrazioni pubbliche raggiungerà il picco al 66% del PIL nel 2026, ha affermato la società di rating.