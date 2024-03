algoWatt, non a conoscenza di novità che spieghino andamento azioni

algoWatt

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana,e, al fine di informare correttamente il mercato, comunica di essere ancoracirca la richiesta di proroga del termine concesso per il deposito di una proposta definitiva didi gruppo o una domanda di omologa didei debiti di gruppo, come da comunicato stampa emesso in data 1 marzo 2024.algoWatt rende noto, pertanto, di, eventi ovvero operazioni tali da giustificare tale andamento. La società ricorda anche di aver richiesto la fissazione di unper poter meglio definire il piano.La precisazione è arrivata dopo che ijl titolo ha fatto segnare una pessima performance in Borsa: oggi le azioni perdono il 19,5% a 0,165 euroche vanno ad aggiungersi alle precedenti. Il titollo da inizio anno ha perso già il 43% circa del suo valore.