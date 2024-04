algoWatt, linea factoring per 2,5 milioni da Generafinance per controllata

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan, ha comunicato che la controllata TerniEnergia Progetti ha ricevuto la delibera per l'attivazione di un, per fornire adeguato supporto finanziario alla società., intermediario finanziario quotato su Euronext STAR Milan, si affianca quale partner finanziario di TerniEnergia Progetti mettendo al servizio della società nuove soluzioni di factoring, al fine di, in modo da incrementare significativamente i volumi di fatturato della subsidiary, ottimizzare il ciclo finanziario correlato alle commesse presenti in portafoglio ordini, nonché di rendere maggiormente sostenibili gli impegni nei confronti della controllante algowatt per l'affitto del ramo d'azienda EPC e O&M fotovoltaico, nel contesto dell'avviato scenario di ristrutturazione.