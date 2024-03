Banca AideXa, Pividori: obiettivo semplificare vita PMI, velocità e trasparenza al centro

(Teleborsa) - "Ilè stato l'anno della validazione del modello di(fintech e banca orientata alle piccole e micro imprese)che,di fatto, ha apertoper le micro imprese in Italia". Cosìnominatolo scorso dicembre. "Abbiamo un ticket medio dinoi pensiamo di poter andare ad occupare lo spazio non ancora colto nell'offerta alle micro imprese italiane attraverso un modello basato sia sull' offerta digitale che sulla partnership con operatori sul territorio", ha detto in un incontro con la stampa insieme ala tecnologia è una parte fondamentaledi Banca AideXa sottolinea Pividori spiegando che sono sostanzialmente "due lepiù qualificanti nella nostra offerta nel modello di industrializzazione di accesso al credito delle micro imprese. Uno è quello che chiamiamo, ossia la capacità di instaurare nuove relazioni con i clienti, con microimprese sul territorio, totalmente da remoto, intermediati o non da un terzo: il cliente dialoga, scambia documenti, sceglie il prodotto migliore e viene anche indirizzato con una fase di consulenza guidata dal nostro business banker collegato in video con il cliente"."La seconda - prosegue Pividori - èil nostro algoritmo di valutazione creditizia al proprietario che ci consente sia di selezionare le controparti migliori cosi come di essere veloci nell'erogazione, misuriamo ossessivamente i giorni medi di erogazione, che riteniamo debba essere sempre di più un nostro elemento distintivo".Industrializzare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese - conclude Pividori: non farli andare più volte per compilare o a firmare documenti cartacei, interagire in modo snello, rispondere in modo veloce ed essere molto ordinati riuscendo a scalare in termini di dimensioni in modo sempre più efficiente"