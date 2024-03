Industire De Nora inaugura nuovo arco fotovoltaico a Sorocaba (Brasile)

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, prosegue nel progetto globale finalizzato ad aumentare la generazione di energia elettrica da fonti solari presso i propri stabilimenti con l’inaugurazione di un, che genererà energia verde al 100% per coprire il fabbisogno elettrico del sito.Il parco fotovoltaico in Brasile, con unarappresenta un ulteriore tassello del percorso di De Nora verso la decarbonizzazione. Nel 2023 sono stati infatti installati pannelli fotovoltaici presso lo stabilimento in Germania ed in Italia, sia nella sede di Milano che in quella di Cologno Monzese.L’entrata in funzione degli, per una superficie totale di, permetterà infatti una riduzione significativa delle emissioni di gas serra (GHG), abbattendo le emissioni relative alla produzione di energia dell’impianto, ora basato al 100% su energia rinnovabile. Il progetto, inoltre,De Nora al raggiungimento dei, così come previsto dal Piano di Sostenibilità al 2030 annunciato dalla società a dicembre 2023.L’esito positivo dell’iniziativa in Brasile, che ha permesso di raggiungere e superare ampiamente l’ambizioso obiettivo di, si inquadra in un programma di sviluppo strategico che interesserà gradualmente le diverse sedi internazionali del Gruppo, per raggiungere gli 8 GWh di capacità installata da fonti solari ogni anno entro il 2025., Managing Director of Industrie De Nora, ha affermato che "l’inaugurazione del parco fotovoltaico brasiliano è un risultato di grande rilevanza, che consente una produzione di energia rinnovabile al 100% che copre il fabbisogno elettrico dell'impianto, garantendo la continuazione di un progresso sempre più sostenibile per il Gruppo. L’impegno ESG di De Nora si concretizza in simili iniziative, sfruttando le energie rinnovabili per un futuro più sostenibile, prevedendo il graduale coinvolgimento in questo processo di tutte le sedi a livello globale".