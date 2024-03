Legal & General, conti 2023 deludono nonostante aumento dividendo

Legal & General Group

(Teleborsa) - Giornata negativa per, che registra a Londra un decremento dell'1,43% dopo i risultati. La compagnia di assicurazioni britannica, specializzata sul ramo Vita, scontando un contesto economico "difficile", ha riportato un utile operativo 2023 di 1,667 miliardi di sterline, pressoché invariato rispetto all'anno precedente e giudicato deludente dagli analisti. L'Utile è sceso a 457 milioni (da 783 milioni).Nonostante questo la compagnia ha annunciato l’intenzione di aumentare il suo dividendo del 5% all’anno ed ha fissato la distribuzione di una cedola di 20,34p per azione, in crescita appunto del 5% rispetto ai 19,37p del 2022."Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare una crescita resiliente e organica, supportata dal nostro forte posizionamento competitivo in mercati attraenti e in crescita", ha assicurato l’amministratore delegato Antonio Simoes, in una nota.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,453 sterline. Rischio di discesa fino a 2,359 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,547.