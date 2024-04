Bastogi, utile 2023 scende a 2,9 milioni. Dividendo di 0,0045 euro

Bastogi

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2023 con unconsolidato pari a 16,5 milioni di euro, rispetto a 54,5 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente che includeva margini positivi per circa 48,5 milioni di euro riconducibili agli immobili U1 e U3 oggetto di cessione nel mese di agosto 2022.L'ammonta a 2,9 milioni di euro, rispetto a 32,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 che rifletteva proventi contabilizzati direttamente nel patrimonio netto principalmente relativi alla valutazione degli strumenti finanziari derivati per complessivi 4,2 milioni di euro. L'è pari a 3,7 milioni di euro, rispetto a 16,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022.Laal 31 dicembre 2023 è pari a 120,9 milioni di euro rispetto a 126,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022.Il CdA ha deliberato di distribuire ai soci unordinario unitario di 0,0045 euro. La distribuzione del dividendo avverrà con stacco della cedola (numero 2) il 22 luglio 2024 e pagamento il 24 luglio 2024. Saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 23 luglio 2024.