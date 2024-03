B.F., la partecipazione di Dompé Holdings sale al 29,948%

B.F.

(Teleborsa) -, holding che fa capo all'omonima famiglia, hain, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, aldal 20,040% precedente. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'1 marzo 2024.Viene sottolineato la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante a seguito dellarelativo a 22.463.999 azioni B.F. già detenute da Dompé Holdings, come reso noto dall'emittente con comunicato dell'1 marzo 2024.Dalle dichiarazioni delle intenzioni alla CONSOB, viene specificato che si tratta esclusivamente del conseguimento della maggiorazione di voto su azioni già possedute e l'operazioneIn merito all', Dompé Holdings afferma: "Dipenderà dalla futura situazione,. Il dichiarante non intende acquisire il controllo dell’emittente con riferimento ai prossimi 6 mesi".Sergio Dompé e Dompé Holdings non sono attualmente parti die non sono in procinto di stipularne.