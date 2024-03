Mutui, in primi mesi 2024 cala richiesta under 36

(Teleborsa) -oggi sulla riunione della BCE:In attesa dell'evento, Facile.it ha analizzato- che rappresentano le aspettative di mercato - scoprendo che le rate potrebbero iniziare a diminuire tra maggio e giugno, ma il calo sarà modesto, compreso tra i 14 e i 22 euro circa per un mutuo variabile medio.e a variare in funzione delle aspettative future, pertanto sarà fondamentale vedere quali messaggi arriveranno dalla Banca Centrale", spiegano gli esperti di Facile.it "L'impressione generale è che la discesa sarà più lenta rispetto a quanto si aspettavano i mercati a inizio anno. Chi ha un mutuo a tasso variabile dovrà stringere i denti ancora per un po' o valutare opzioni come la surroga per abbassare le rate".Per l'analisi, è stato preso in esame un(126.000 euro in 25 anni, LTV 70%) sottoscritto a gennaio 2022, la cui rata è arrivata, a febbraio 2024, a circa 751 euro dai 456 euro iniziali. Continuando a scorrere i futures (aggiornati al 28 febbraio 2024) emerge che l'Euribor a 3 mesi dovrebbe scendere a circa il 3% entro la fine dell'anno e arrivare attorno al 2,65% entro giugno 2025; se così fosse, la rata scenderebbe di 67 euro entro dicembre 2024, arrivando ad un calo di 100 euro a giugno 2025.Per quanto riguarda laanalizzando quelli destinati all'acquisto della prima casa, secondo l'osservatorio** di Facile.it, chi ha presentato domanda di finanziamento nei primi due mesi del 2024 ha puntato ad ottenere, in media, 136.523 euro da restituire in 25 anni, valori in linea con qu elli rilevati a inizio 2023. Stabili anche l'LTV (il rapporto tra il valore del mutuo e quello dell'immobile) pari al 71%, e il valore medio dell'immobile oggetto di mutuo (circa 187.000 euro).peggiorato è l'età media di chi ha presentato domanda di finanziamento per l'acquisto della prima casa, aumentata di quasi un anno e arrivata a poco più di 37 anni e mezzo. L'aumento è ascrivibile al calo del peso percentuale degli under 36 sul totale richiedenti, passato da 53% del 2023 al 49% del 2024.Sul fronte dell'offerta, Facile ha rilevato che nei primi due mesi dell'anno le condizioni proposte dalle banche sono state nel complesso favorevoli, in particolare per i tassi fissi, con indici in costante calo; le migliori offerte*** per un mutuo standard da 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%), partono da un TAN fisso pari al 2,87%, vale a dire una rata di 589 euro; a gennaio 2024 la miglior rata era pari a 604 euro.Stabili, invece, i tassi variabili, che restano sensibilmente più costosi rispetto a quelli fissi, con i migliori TAN che partono dal 4,66%, pari ad una rata di 705 euro. La distanza tra tassi variabili e fissi ha spinto la quasi totalità dei richiedenti, più di 9 su 10, a scegliere questa seconda opzione.Il calo dei tassi fissi continua ad essere un'opportunità per coloro che vogliono provare ad approfittare della surroga, che nei primi due mesi del 2024 ha rappresentato un quarto della domanda totale di mutui (25%),