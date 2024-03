Clima, Copernicus: è stato il mese di febbraio più caldo di sempre

(Teleborsa) - Secondo i dati rilevati dal bollettino mensile dell’Osservatorio europeoquello appena trascorso è stato il mese dipiù caldo mai registrato al mondo. L'ultimo mese è entrato a far parte di una serie di nove record mensili consecutivi, con temperature ben al di sopra della norma in Europa con unadi, pari a 1,77°C sopra la media di febbraio nel periodo 1850-1900. Inoltre, particolarmente calda anche la temperatura degli, che contribuisce in gran parte a questa straordinaria serie. Nel mese di febbraio si è raggiunto un nuovo record assoluto, conregistrati sulla superficie dei mari, escluse le zone vicine ai poli.Febbraio come i due mesi invernali che lo hanno preceduto ha superato di gran lunga la soglia stabilita a livello internazionale per il. L’ultimo mese che non ha stabilito un record per il mese più caldo è stato il maggio 2023, che ha preceduto di poco il 2020 e il 2016.