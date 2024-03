Istat, prezzi produzione in flessione a gennaio

(Teleborsa) -dell’industria, che registrano una diminuzione(era -16% a dicembre).rispetto a dicembre e flettono del 14,0% su base annua (da -20,5% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi diminuiscono dello 0,1% in termini congiunturali e del 2,1% in termini tendenziali (era -1,5% a dicembre).su base mensile (-0,3% area euro, 0,0% area non euro) e dell’1,5% su base annua (-2,0% area euro, -1,0% area non euro)."Il calo congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria, a gennaio - spiega l'Istat - è dovuto soprattutto ai ribassi dei prezzi dell’energia sul mercato interno. La riduzione del calo su base annua è in gran parte dovuta ai prezzi del comparto energetico, la cui flessione tendenziale sul mercato interno si ridimensiona a causa dell’effetto statistico derivante dal confronto con gennaio 2023, quando si registrarono ribassi dei prezzi del comparto molto più marcati"., rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria(-1,4% mercato interno, -0,6% mercato estero).A gennaio 2024, fra le attività manifatturiere, iriguardano i settori prodotti(-9,7% mercato interno, -7,8% area euro, -7,0% area non euro),e fabbricazione di prodotti in metallo (-5,3% mercato interno, -7,5% area euro, -6,6% area non euro),(-4,9% mercato interno, -9,8% area euro, -5,3% area non euro) e(-4,3% mercato interno, -13,7% area euro, -4,3% area non euro). Sul mercato interno, la flessione su base annua dei prezzi delle attività estrattive (-35,1%) e della fornitura di energia elettrica e gas (-36,0%) è marcata ma in netta attenuazione.A gennaio 2024 i prezzi alla produzione dellerimangonosu base mensile e flettono dello 0,6% su base annua. I prezzi diin termini congiunturali e del 3,0% in termini tendenziali.Nel quarto trimestre 2023, irispetto al trimestre precedente e del 2,3% su base annua. Gli incrementi tendenziali più elevati riguardano i servizi di(+6,9%) e(+6,8%); la flessione tendenziale più ampia, i servizi di(-11,5%).