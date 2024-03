Danieli, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -hailsul titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica,la raccomandazione "". Il prezzo obiettivo sulle azioni ordinarie è stato portato a 42 euro per azione (+14%) e quello sulle azioni di risparmio a 31 euro per azione (+10%).Il broker ha aggiornato le stime, alzando l'EBITDA 2024-25 del 2% e l'utile netto del 9%, dopo la pubblicazione della semestrale . Danieli rimane nelladi Equita.Migliora l'andamento delle ordinarie, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 34,4 e successiva a 36. Supporto a 32,8.Positivo anche l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 24,72 e successiva a 25,47. Supporto a 23,97.